Quarta e Amrabat a Firenze mercoledi. L'argentino rinuncia a qualche giorno di ferie. Nico il 5 agosto

La truppa viola sta per completarsi definitivamente, mancano all'appello solo Amrabat, Nico Gonzalez e Amrabat

Secondo quanto scrive Matteo Dovellini, giornalista di Repubblica, è previsto per mercoledi l'arrivo a Firenze di Amrabat e Quarta. Il difensore argentino avrebbe avuto a disposizione altri giorni di vacanza, essendo stato impegnato in Copa America fino a metà luglio. Previsto invece per il 5 agosto il ritorno a Firenze di Nico Gonzalez dopo le fatiche americane.

IN ARRIVO I PRIMI MINUTI CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA PER COLPANI

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