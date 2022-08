Barak vicino alla Fiorentina, Cioffi conferma: “Escluso per via del mercato, ha fatto la sua scelta”

Il tecnico del Verona Cioffi ha parlato cosi dopo il pareggio di Bologna, queste le sue parole su Barak, vicino alla Fiorentina, escluso dalla trasferta, le sue parole:

“Barak fuori? La scelta è stata presa per evitare quelle zone di grigio. Lo rispetto, è un grande professionista, ma non so quale voci di mercato ci siano su di lui. In settimana abbiamo fatto un cambio di marcia a livello mentale nonostante le difficoltà: dico bravi ai ragazzi come risposta a tutto”.

