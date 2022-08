Italiano: “Dovevamo vincere. Su Dodò pensavo peggio, Ikonè deve migliorare negli ultimi metri”

Alla fine della gara contro l’Empoli ha parlato in sala stampa Vincenzo Italiano, queste le sue parole:

“Quella di quest’anno mi lascia più rammarico, non ci sono dubbi, in grande controllo della gara, che non è facile, loro si sono arroccati dietro, potevamo far molto di più, potevamo cercare il tiro, abbiamo fatto una prestazione ottima, grande partita nonostante non sia arrivato il risultato

Abbiamo fatto quello che dovevamo, provato a vincere con nove/undicesimi, sono rammaricato che in due gare con la superiorità numerica non siamo riusciti a fare gol, non è possibile per la squadra che abbiamo, non ci sono aspetti negativi

Jovic non è arrabbiato con l’allenatore, è arrabbiato per non aver fatto gol in due occasioni in cui avrebbe potuto, ma sta lavorando e ci sta questa voglia

La partita di giovedi può essere fondamentale per la stagione, noi vogliamo vincere, come volevamo vincere oggi, avevamo gli occhi spiritati anche in fase difensiva, Quarta era concentratissimo

Dodò pensavo peggio dal punto di vista fisico, può dare molte più soluzioni negli ultimi metri, può arrivare ancora di più come soluzioni offensivi. Ci ho pensato tanto tra lui e Benassi per oggi, avevo questo dubbio, perchè Venuti era stanchissimo dopo giovedi, ma volevo vederlo all’opera, a volte fa il folle con la palla viene in mezzo al campo e per poco ci fa prendere gol

Ikonè deve diventare concreto, è un peccato non sfruttare tutto quello che cerca di crearsi, da come l’ho visto giovedi a come l’ho visto oggi, ho visto un Ikonè molto diverso. Contento del fatto che tutti sono andati in campo e stanno mettendo in campo questo, Pradè era dubbioso che con questo caldo la squadra potesse reggere, abbiamo cambiato tanto e siamo stati bravi, quando accade questo sono io il primo ad aspettare le partite e vedere i ragazzi. Se qualcuno pensa che gioca per il contentino alla Fiorentina ha poco spazio, sono contento per la voglia messa in campo. Gli Empoli ci ha mandato sugli esterni per poi attaccarci nel mezzo come l’hanno fatto lo scorso anno.

