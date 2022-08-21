PAGELLE VIOLA: TERZIC E BONAVENTURA OK, MALE DODO ED IKONE. VIOLA RINUNCIATARIA

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara di Empoli:

GOLLINI: 6, buona scelta di tempo al 1’ su Lammers, bene di pugni nella ripresa di un cross dalla destra azzurra.

DODO: 5, sanguinoso retropassaggio al 42’ che Lammers non concretizza, così come al 52’ dove Gollini sbroglia la palla “ciccata” fa Destro. Impreciso nelle fasi di possesso del pallone.

MILENKOVIC: 6, mai in seria difficoltà.

QUARTA: 5.5, buca l’intervento al 14’ innescando una possibilità azzurra, tagliato fuori da Destro al termine della prima frazione.

TERZIC: 6.5, grandissimo assist al 38’ per Ikone, bene in chiusura su Satriano a 68’ (Dal 85’ BIRAGHI: s.v.).

BONAVENTURA: 6.5, qualità nel legare il gioco ed una conclusione fuori nel primo tempo, ci riprova nella ripresa incaponendosi ma di fatto è colui che offre maggior continuità di prestazione.

MANDRAGORA: 6, ci prova al 30’ dopo un recupero in zona offensiva, a lato. Cresce nella ripresa, sua l’ultima conclusione nello specchio della porta.

MALEH: 6, sufficiente nella prima frazione prende un’ammonizione ingiusta. (Dal 46’ DUNCAN: 6, mirato a tempo scaduto da Ismajili).

SAPONARA: 5, perde 6 palloni nel primo tempo, imballato (Dal 46’ SOTTIL: 6, conquisterebbe il rigore dove però è sfortunato nell’APP per aver preso possesso della sfera con la mano. Crea superiorità, salta l’uomo. Bene).

JOVIC: 5.5, nella prima frazione cerca di legare il gioco ma non è così presente nella gara. Innesca, nella ripresa, l’espulsione di Luperto. (Dal 85’ CABRAL: s.v.).

IKONE: 5, si, però anche boh… Cioè… MAH! Ammonizione sciocca, palloni persi e non salta l’uomo. Al 38’ Terzic gli dona un pallone ottimo ma sbatte su Vicario. Tiro largo al 62’. (Da 75’ NICO GONZALEZ: 6, ottima sponda per Duncan a pochi secondi dal termine).

ITALIANO: 5.5, nel primo tempo la squadra si muove poco senza il pallone e non crea niente di concreto. Nella ripresa la Fiorentina sale di tono ma non crea palle gol nitide nemmeno in superiorità numerica dal 68’, e non ci riesce neanche con l’Empoli in 9 elementi negli scampoli finali di gara, e questo in ogni caso non va bene una viola troppo rinunciataria.

Gabriele Caldieron

Foto: Social ACF Fiorentina

https://www.labaroviola.com/prima-di-empoli-fiorentina-lungo-colloquio-tra-corsi-e-barone-a-bordo-campo-discorsi-di-mercato/184122/