Cioffi: “La Fiorentina ha puntato su Palladino, adesso lo deve sostenere nelle difficoltà che può trovare”

L’ex tecnico dell’Udinese e nativo di Firenze Gabriele Cioffi ha parlato alla Nazione della gara di stasera tra viola e bianconeri: “Palladino è giovane, ma credo che il suo percorso sia buono al momento visto che ha portato la squadra quasi in finale e a giocarsi di nuovo l’accesso ad una competizione europea. Palladino deve essere sostenuto perché è il tecnico scelto per il futuro e non va abbandonato nelle difficoltà visto che sta crescendo e non va criticato troppo duramente.”

Sulla Conference: “Magari restare fuori dall’Europa un anno può aiutare Palladino per allenare tutti i giorni la squadra. Meglio averla ovviamente anche se non dipende solo dalla Fiorentina, ma restare senza non sarebbe un problema anzi potresti trarne grande giovamento per il campionato.”

Su Kean: “Mi aspettavo un buon acquisto, ma non un colpo in grado di far cambiare le sorti di una squadra. Si vede che è felice e spero rimanga, è un buon giocatore e il suo curriculum parla da solo.”