Cioffi scarica Samardzic: “Non mi interessa se resta o meno”. L’Udinese vuole venderlo a gennaio

In casa Udinese sta per scoppiare il caso Samardzic. Il talento serbo è rimasto fuori dall’undici titolare contro il Sassuolo per scelta tecnica: il rapporto con Cioffi è freddo tendente al glaciale. Dopo le frecciate del tecnico prima di Milan-Udinese che ha detto “Non mi interessa se resta o meno”, a un’esclusione che sa di addio perché Lazar ora vuole andare via già nel mercato di gennaio. Premessa doverosa: l’Udinese ha più volte ribadito, anche davanti alle telecamere, di voler tenere Samardzic almeno fino al termine della stagione. I Pozzo hanno una loro filosofia anche sulle cessioni: a gennaio non si capitalizza mai come si vorrebbe. Ma le tensioni con Cioffi possono portare a delle valutazioni più profonde. Lazar piace molto al Napoli che lo ha individuato da tempo come il profilo ideale per sostituire Zielinski e a quella Juve dove ha in Giuntoli uno dei principali estimatori nel mondo del calcio. Lo scrive Calciomercato.com

