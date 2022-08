Il fiorentino Cioffi già può essere cacciato da Verona, la società ha contattato Ballardini

Come riportato da Sportitalia, il futuro di Cioffi a Verona è già in bilico, il feeling tra la società gialloblu e il tecnico Cioffi, nato a Firenze e tifoso viola, non è mai sbocciato e complice anche le tante cessioni (ma anche una brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Bari per 1-4). Per questo motivo, il Verona ha contattato Davide Ballardini per sostituire Cioffi, che domenica scenderà in campo a Bologna contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Insomma, Cioffi traballa, il Verona pensa al cambio, e in tutto questo la Fiorentina vuole Barak…

