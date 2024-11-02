Cioffi: "Adli rientra nella categoria fuoriclasse, sono innamorato di lui. Comuzzo? Mi ha sorpreso"

L'ex allenatore dei friulani, Gabriele Cioffi, ha parlato della Fiorentina di Palladino, soffermandosi anche sui singoli

L'ex allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, dove ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista del prossimo match contro il Toro. Queste le parole del tecnico:

"Comuzzo mi ha sorpreso, perché non pensavo potesse crescere così rapidamente. Avendolo visto nelle categorie inferiori, con quella mentalità, era chiaro che lui riuscisse ad arrivare nel calcio che conta. Questo non mi ha sorpreso. Credo che sia una bellissima sorpresa per la Fiorentina. Quarta a centrocampo? La mia opinione è no, ma non assoluto: può essere impiegato in un momento di necessità e a breve termine. Ma anche solo per la corsa, se un difensore deve fare 15 minuti può farlo, 90 no. Cambia la capacità aerobica.

Per me Adlì rientra nella categoria dei fuoriclasse, Io sono innamorato calcisticamente di lui. Poi anche lì può piacere meno, il calcio è uno sport orizzontale. Lovric avrebbe aiutato la Fiorentina ma è cascata in piedi con tre ottimi acquisti".

I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi

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