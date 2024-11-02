I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani (ore 15) contro il Torino. Ci sono Moise Kean, Pietro Comuzzo e Matias Moreno, non recupera Danilo Cataldi...
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani (ore 15) contro il Torino. Ci sono Moise Kean, Pietro Comuzzo e Matias Moreno, non recupera Danilo Cataldi. Questa la lista dei convocati:
Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.
Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri.
Centrocampisti: Adli, Bove, Mandragora, Richardson.
Attaccanti: Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Rubino, Sottil.
RADIO BRUNO: “OTTIMISMO SU KEAN, DOVREBBE PARTIRE TITOLARE. COMUZZO OK, CATALDI IN DUBBIO, NON È AL TOP”
https://www.labaroviola.com/radio-bruno-ottimismo-su-kean-dovrebbe-partire-titolare-comuzzo-ok-cataldi-in-dubbio-non-e-al-top/275174/