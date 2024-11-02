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I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani (ore 15) contro il Torino. Ci sono Moise Kean, Pietro Comuzzo e Matias Moreno, non recupera Danilo Cataldi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 15:10
I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi -
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La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani (ore 15) contro il Torino. Ci sono Moise Kean, Pietro Comuzzo e Matias Moreno, non recupera Danilo Cataldi. Questa la lista dei convocati:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Baroncelli, Biraghi, Comuzzo, Dodo, Gosens, Kayode, Quarta, Moreno, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Adli, Bove, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Ikoné, Kean, Kouame, Rubino, Sottil.

RADIO BRUNO: “OTTIMISMO SU KEAN, DOVREBBE PARTIRE TITOLARE. COMUZZO OK, CATALDI IN DUBBIO, NON È AL TOP”

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-ottimismo-su-kean-dovrebbe-partire-titolare-comuzzo-ok-cataldi-in-dubbio-non-e-al-top/275174/

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