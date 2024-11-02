I convocati della Fiorentina per il Torino: ci sono Kean, Comuzzo e Moreno. Non recupera Cataldi

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida di domani (ore 15) contro il Torino. Ci sono Moise Kean, Pietro Comuzzo e Matias Moreno, non recupera Danilo Cataldi...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2024 15:10

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