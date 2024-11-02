Radio Bruno: "Ottimismo su Kean, dovrebbe partire titolare. Comuzzo ok, Cataldi in dubbio, non è al top"

Dal Viola Park arrivano buone notizie su Kean e Comuzzo, mentre Cataldi è in forte dubbio. Pronto Bove in mediana con Sottil esterno

Nel corso del Pentasport, un inviato di Radio Bruno ha fatto il punto della situazione della Fiorentina direttamente dal Viola Park. Secondo quanto appreso dall'emittente radiofonica, Moise Kean risulta recuperato e filtra ottimismo sulla sua presenza. Cataldi, invece, non è al top, ad ora non dovrebbe partire titolare ma dovrebbe essere convocato. Per quanto riguarda la difesa, Comuzzo dovrebbe tornare a disposizione e titolare, con Moreno era già stato recuperato mentre su Pongracic non filtrano notizie.

Dunque, a Torino la Fiorentina dovrebbe giocare con De Gea in porta, in difesa favoriti i titolari Dodo e Gosens con Comuzzo e Ranieri centrali. A centrocampo potrebbe agire basso sulla mediana Bove, con Adli titolare e Richardson alternativa. Occhio a Ikoné, che troverà sicuramente minutaggio tra domani e giovedì in Conference; tuttavia, i favoriti sono ancora Colpani, Beltran e Sottil con Kean che, ad ora, dovrebbe giocare dal primo minuto.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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