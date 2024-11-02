Bucchioni: "La Fiorentina può andare in Champions, ma deve andare oltre al proprio livello"

Bucchioni ha parlato al Pentasport, sottolineando la forza mentale della squadra, la bravura e l'umiltà di Palladino e anche un po' di fortuna

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando i temi caldi in casa viola alla vigilia di Torino-Fiorentina. Ecco le sue parole:

Su Palladino e la situazione in casa viola: “Il livello negli ultimi 3 anni era più basso, notevolmente. Palladino è stato bravo ma anche fortunato, gli hanno fatto una squadra come la Fiorentina non faceva da tempo. Lipperlì io l’avevo criticato perché si lamentava del mercato, però questo denota la sua grande personalità. Pensa ai rigori contro il Puskas, De Gea bravo ma complessivamente sei stato fortunato. Se tu fossi andato fuori sarebbe successo un casino. La squadra è stata pensata bene e sono combaciate alcune situazioni, anche con gli ultimi colpi di mercato. Per ora è andato tutto benissimo, vediamo, devo dire bravi a tutti, compreso l’allenatore, perché non è facile. Bravo, anzi di più, dopo l’inizio di campionato non positivo ha capito gli errori e si è adattato, è segno di grande intelligenza, duttilità e anche umiltà.”

Sulla mentalità di alcuni giocatori: “La Fiorentina è più esperta del Torino, ci sono giocatori che sanno gestire meglio mentalmente tante cose. Ma De Gea e Gosens, nello spogliatoio, quanto pesano? Sono utilissimi, personalità forti e caratteri importanti, e questo aiuta. Le squadre poi dipendono tanto anche da questo. Quarta in campo gli vedo ancora tanti difetti, però ha una personalità che incide tantissimo. Ha fatto un discorso che Palladino ha definito da brividi, ecco questo aiuta tantissimo, è fondamentale in partite come quelle contro il Genoa.”

Sull’atteggiamento: “L’atteggiamento deve restare uguale, questa squadra deve avere umiltà e non cambiare mentalità. Deve restare l’ambizione, i giocatori devono lavorare tantissimo perché la strada è lunga. I tifosi possono sognare, gli addetti ai lavori devono restare coi piedi per terra. La Fiorentina può arrivare in Champions, ma tatticamente ci sono squadre più importanti, quindi dovrà andare oltre al proprio livello.”

LE PAROLE DI VIVIANO

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