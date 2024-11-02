Sentite Viviano: "De Gea è un fenomeno, parata su Vazquez bellissima, ma se piglia gol fa una ca****a"

L'ex portiere della Fiorentina ha espresso il suo parere sulla parata allo scadere contro il Genoa, che ha permesso ai viola di vincere

Emiliano Viviano, tifoso della Fiorentina ed ex portiere viola, ha commentato in live a Tvplay.it la prestazione di David De Gea contro il Genoa, parlando della parata al 90esimo si Vazquez. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha giocato molto meglio del Genoa. Poi, De Gea fa la parata allo scadere e loro potevano pareggiarla, però la partita non ha detto questo, anzi, la Fiorentina ha giocato meglio del Genoa. Io stesso ho messo la foto della parata di De Gea su Instagram perche il fermo immagine è bellissimo, ma se piglia gol fa una ca****a, è chiaro. Lui ha perso il passo, ma poi visto che è un fenomeno, un campione assoluto, recupera e la leva dall'incrocio. Probabilmente, se non perde il passo nemmeno si tuffa eh. Ditemi una cosa: se avesse fatto quel gol che avreste detto?"

LE PAROLE DI BIASIN

https://www.labaroviola.com/biasin-la-fiorentina-ha-vinto-da-grande-squadra-perche-non-meritava-gosens-si-era-offerto-a-tutti/275151/