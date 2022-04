Cioffi rivela: “In ogni angolo dello stadio c’erano compagni di scuola ed amici che mi salutavano”

Non è stata una partita come le altre per Gabriele Cioffi, fiorentino e tifoso viola che ha affrontato e battuto la Fiorentina da tecnico dell’Udinese, nelle sue parole in conferenza stampa, anche il racconto della sua personale gara:

“Mi aspettavo un ambiente ostile un clima infuocato per sostenere la Fiorentina perchè conosco bene il campo perchè vivo dietro l’angolo. Questa vittoria ha un valore speciale perchè ho vinto a casa mia, in ogni angolo dello stadio c’erano perchè che mi salutavano, ho rivisto amici delle elementari, compagni di calcio, amici delle superiori, carissimi amici, un amico non lo vedevo da 30 anni, la mia famiglia era in tribuna, mi sentivo a casa. Dispiacere per la Fiorentina ma me la sono goduta”