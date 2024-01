Cioffi si sfoga: “Manca il rosso a Pasalic per piede a martello, a noi il VAR intervenne e fu espulsione”

L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, si è sfogato a Dazn dopo la sconfitta della sua Udinese contro l’Atalanta di Gasperini per 2-0. A condizionare il risultato il grave errore arbitrale su Pasalic nel primo tempo dove il giocatore non è stato espulso nonostante il fallo a piede a martello. Queste le parole di Cioffi:

“Il gol del 2-0 ci ha tagliato le gambe, ma entrambe le reti dell’Atalanta vengono da due disattenzioni che non ci possiamo più permettere. Anche loro hanno avuto dei contraccolpi psicologici che non siamo stati in grado di sfruttare al meglio. Riprenderemo a lavorare per preparare la prossima partita. Thauvin? Ho tolto lui e Samardzic nel loro momento migliore, ma ho inserito giocatori che potevano darmi qualcosa di diverso in campo. Sono equilibri che da fuori posso capire non vengano compresi, ma poi le scelte che ho fatto hanno un senso.

Il mancato rosso a Pasalic? L’ho rivisto dopo la partita e lo rivede anche adesso, per un intervento molto simile noi siamo rimasti in 10 contro il Sassuolo dove l’arbitro aveva prima ammonito, poi è stato chiamato dal VAR ed ha espulso il nostro giocatore, avrei voluto vedere l’Atalanta nella stessa situazione. Devo ancora capire come e quando interviene il VAR, perché nell’espulsione di Payero è intervenuto e oggi no, questo ha condizionato la partita anche oggi”

BREKALO PARTE PER LA CROAZIA, DOMANI LE VISITE MEDICHE