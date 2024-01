Brekalo all’Hajduk Spalato in prestito, domani le visite mediche. La Fiorentina incassa 200 mila euro

È fatta per il ritorno in patria di Josip Brekalo, andrà in prestito oneroso all’Hajduk Spalato. La Fiorentina incasserà 200 mila euro dall’operazione in uscita, aprendo le porte ad un’eventuale entrata di un nuovo esterno. Le visite mediche dell’esterno croato con il suo nuovo club sono fissate per domani. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.

