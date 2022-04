Cioffi: “Risultato ingeneroso per la Fiorentina, prima della Salernitana si giocavano la Champions”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato nella sala stampa del Franchi dopo la vittoria della sua squadra contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Non me l’aspettavo cosi, non me l’aspettavo facile, ma facile è stata dopo, la Fiorentina ha fatto un bel primo tempo, i ragazzi sono stati bravi anche se sono stati messi in difficoltà. Ci aspettavamo una Fiorentina propositiva che attaccasse con gli esterni, i ragazzi sono stati bravi a leggere il momento, il calcio non è play station. Deulofeu è un campione e come tale non si pone limiti, stimola l’ambiente. Ho la fortuna di allenare una squadra che ha voglia e determinazione, un ambiente con tanta passione.

Se la Fiorentina non perde a Salerno era in lotta per la Champions, oggi è in piena lotta per l’Europa per questo motivo mi aspettavo un ambiente ostile, conosco bene il campo perchè vivo dietro l’angolo. Il risultato è stato ingeneroso per la Fiorentina, ha un valore speciale questa vittoria perchè ho vinto a casa mia, mi hanno salutato in tutto lo stadio amici delle elementari, compagni di calcio, amici delle superiori, carissimi amici, mi sentivo a casa. Dispiacere ma me la sono goduta”

