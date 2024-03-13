Anche il Lecce ufficializza il cambio in panchina: Gotti è il nuovo allenatore dopo l'esonero di D'Aversa

Tramite un comunicato ufficiale il Lecce ha annunciato l'arrivo in panchina dell'ex tecnico dello Spezia Luca Gotti

Continua la mattinata di novità tra le panchine di Serie A: dopo l'ufficialità di Martusciello alla Lazio arriva anche quella di Gotti al Lecce, che era rimasto senza guida tecnica dopo l'esonero di D'Aversa di qualche giorno fa. Il tecnico ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di salvezza. Questo il comunicato del club pugliese:

"L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca Gotti. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Gotti l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli. Mister Gotti sarà presentato alla stampa dal Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e dal Direttore Sportivo Stefano Trinchera, alle ore 13:00 di oggi presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare."

MARTUSCIELLO SOSTITUISCE SARRI ALLA LAZIO

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