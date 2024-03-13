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Ciclone in casa Lazio, dopo le dimissioni di Sarri la società affida la squadra a Martusciello

La Lazio ha deciso il sostituto di Sarri: affidata la squadra all'ex vice dell'allenatore toscano Giovanni Martusciello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2024 10:20
Ciclone in casa Lazio, dopo le dimissioni di Sarri la società affida la squadra a Martusciello -
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Dopo le dimissioni di Sarri arrivate nella giornata di ieri, la Lazio ha ufficializzato tramite un comunicato stampa di aver affidato la guida della squadra a Giovanni Martusciello, ex vice proprio di Sarri. Con ogni probabilità si tratta di una scelta provvisoria, resta solo da capire fino a quando Martusciello siederà sulla panchina biancoceleste. Questa la nota ufficiale della Lazio:

"La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello."

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