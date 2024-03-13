Ciclone in casa Lazio, dopo le dimissioni di Sarri la società affida la squadra a Martusciello

La Lazio ha deciso il sostituto di Sarri: affidata la squadra all'ex vice dell'allenatore toscano Giovanni Martusciello

Dopo le dimissioni di Sarri arrivate nella giornata di ieri, la Lazio ha ufficializzato tramite un comunicato stampa di aver affidato la guida della squadra a Giovanni Martusciello, ex vice proprio di Sarri. Con ogni probabilità si tratta di una scelta provvisoria, resta solo da capire fino a quando Martusciello siederà sulla panchina biancoceleste. Questa la nota ufficiale della Lazio:

"La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello."

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