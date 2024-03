Nico ed Arthur potrebbero riposare domani in Conference: il brasiliano punta l’Atalanta

Allenando la Fiorentina, Vincenzo Italiano sarà diventato bravissimo a centellinare con il contagocce le forze fisiche dei suoi giocatori. Basta vedere come vari vicissitudini hanno costretto il tecnico e lo staff viola a gestire Nico Gonzalez e Arthur. Due situazioni diverse, ma che portano allo stesso risultato: riposo. L’argentino era già in debito di ossigeno contro la Roma e al 45′ ha preferito lasciare il campo per evitare ripercussioni fisiche. Per quanto riguarda invece Arthur, la caviglia ancora non dà segni di miglioramento. Per questo motivo, anche lui siederà in panchina contro il Maccabi. La speranza è quella di recuperare entrambi per la sfida di Bergamo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

