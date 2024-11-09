Salta una panchina in serie A, il Lecce esonera Gotti: "Grazie per il lavoro svolto in questi mesi"

Luca Gotti ha pagato l'inizio di campionato non proprio brillante e la società salentina ha deciso di esonerarlo dopo il pareggio con l'Empoli

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2024 11:55

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