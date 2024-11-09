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Salta una panchina in serie A, il Lecce esonera Gotti: "Grazie per il lavoro svolto in questi mesi"

Luca Gotti ha pagato l'inizio di campionato non proprio brillante e la società salentina ha deciso di esonerarlo dopo il pareggio con l'Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2024 11:55
Salta una panchina in serie A, il Lecce esonera Gotti: "Grazie per il lavoro svolto in questi mesi" -
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Non è bastato il pareggio contro l'Empoli per salvare la panchina a Luca Gotti. La società salentina infatti ha appena annunciato l'esonero del tecnico giallorosso con la squadra sempre più invischiata nella zona retrocessione e contestata ieri dal pubblico.

Questo il comunicato diramato dalla società sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".

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