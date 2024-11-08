Biraghi e Quarta titolari nelle uniche due sconfitte stagionali. La difesa con le "seconde linee" non decolla
Le cosiddette "seconde linee", per il momento, faticano a trovare la giusta condizione e soprattutto la giusta continuità
Siamo andati a curiosare nelle uniche due sconfitte della Fiorentina contro l'Atalanta, nella quarta giornata di Serie A, e Apoel Nicosia, nella terza giornata di Conference League, notando, come in entrambe le partite, abbiano cominciato dal primo minuto sia Biraghi che Martinez Quarta in difesa. Le cosiddette "seconde linee", per il momento, faticano a trovare la giusta condizione e soprattutto la giusta continuità, sia di risultati, che di meccanismi acquisiti.
La Fiorentina con Biraghi titolare: 3 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. La Fiorentina con Biraghi partito dalla panchina: 5 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte. La Fiorentina con Martinez Quarta titolare: 3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. La Fiorentina con Martinez Quarta partito dalla panchina: 1 vittoria, 2 pareggi, 0 sconfitte.ORLANDO SU ALLEGRI: “MAX MI HA SEMPRE DETTO CHE KEAN ERA PIÙ FORTE E COMPLETO DI VLAHOVIC”
https://www.labaroviola.com/orlando-su-allegri-max-mi-ha-sempre-detto-che-kean-era-piu-forte-e-completo-di-vlahovic/276063/