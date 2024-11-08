Orlando su Allegri: "Max mi ha sempre detto che Kean era più forte e completo di Vlahovic"

Quest'oggi verso l'ora di pranzo, Nicolò Schira, noto giornalista e opinionista calcistico, nel suo profilo ufficiale di X, ha riportato delle parole importanti espresse da Massimo Orlando sulla quest...

Quest'oggi verso l'ora di pranzo, Nicolò Schira, noto giornalista e opinionista calcistico, nel suo profilo ufficiale di X, ha riportato delle parole importanti espresse da Massimo Orlando sulla questione attaccante della Fiorentina Moise Kean affermate dall'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri: “Max mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. "Se gioca con continuità e cresce mentalmente, Moise è più forte e completo di Dusan" mi ripeteva il tecnico livornese. Aveva ragione. Kean da quando è alla Fiorentina non ha sbagliato una partita. Gonzalez è costato alla Juve 35M, troppi per uno sempre infortunato”.

https://www.labaroviola.com/flachi-kouame-un-giocatore-che-in-rosa-ci-sta-bene-ieri-chi-gioca-poco-non-era-sereno-e-normale/276059/