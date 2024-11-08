Flachi: "Kouamé? Un giocatore che in rosa ci sta bene. Ieri chi gioca poco non era sereno, è normale"

L'ex attaccante della Fiorentina ha commentato la prestazione dei viola in Conference League

L'ex attaccante viola, Francesco Flachi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della match di Conference League di ieri sera. Queste le sue parole:

"Con questa rivoluzione la squadra sta andando bene, ed è normale che il mister ha fatto delle scelte e qualcuno ha perso il posto da titolare. In questo momento è anche difficile cambiare quando la squadra sta andando benissimo. Bisogna farsi trovare pronti, per mettere in difficoltà l'allenatore. Da qui alla fine dell'anno, l'occasione di rivalsa c'è sempre. Kouamé? E' un giocatore che in una rosa ci sta bene, perché lo puoi mettere a fare più ruoli. Quando entra, su questo non possiamo dire niente, dà l'anima. Speriamo che in futuro migliori la sua vena realizzativa. E' un ragazzo che sta bene nel gruppo, è contento e non si lamenta e non dice niente. È un giocatore che ci sta bene. Secondo me è un esterno, perché ha la corsa.

"Per me non conta la sconfitta di ieri. Ci sono tanti giocatori che hanno perso un po' il ritmo, non erano sereni e tranquilli perché giocando meno ti porta via la fiducia che hai nei propri mezzi. Io non penso che ci sia di fare drammi. La partita con il Verona è importantissima perché poi c'è la sosta, e la sosta è una incognita. La Fiorentina deve continuare così, essere attenta e fare quello che ha fatto. Io guardo più il risultato che il bel gioco, quindi. Bisogna costruire dalle partite difficili, come lo sono state quella contro il Genoa e quella contro il Torino. A volte si vince anche in quella maniera lì".

Ikonè è l’unica riserva che prova a sfruttare l’occasioni concesse da Palladino in Conference League

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