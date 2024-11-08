Ikonè è l'unica riserva che prova a sfruttare l'occasioni concesse da Palladino in Conference League

Ikonè in questo momento è l'unica riserva della Fiorentina che prova a cogliere l'occasioni concesse da Palladino di mettersi in luce in Conference League. Nonostante sia stato spesso, e anche giustam...

Ikonè in questo momento è l'unica riserva della Fiorentina che prova a cogliere l'occasioni concesse da Palladino di mettersi in luce in Conference League. Nonostante sia stato spesso, e anche giustamente, criticato per essere poco cattivo e svagato, in questa stagione rilegato al ruolo di semplice riserva di Colpani quando è stato chiamato in causa dal primo minuto in Conference ha sempre fatto la sua onesta prestazione.

Certo gli avversari in Conference non sono il Real Madrid dei galacticos e nemmeno Ikonè ha giocato da campione, però quantomeno ha sempre provato ad incidere e di fatto c'è anche riuscito considerando che in 3 partite ha messo a referto 3 goal e 1 assist. Forse non sarà abbastanza per convincere Palladino a dargli più spazio in campionato ma quantomeno lui sta provando a cogliere l'occasioni concesse da Palladino nei Giovedì di Conference League; cosa che le altre riserve non hanno mai fatto.

Infatti anche Kouame, Biraghi e Martinez Quarta giocano con gli stessi avversari eppure non hanno mai offerto grandissime prestazioni, anzi addirittura delle volte sono sembrati anche un po' indolenti e svagati per non dire svogliati, vedi la prestazione di ieri di Biraghi.

CLASSIFICA CONFERENCE LEAGUE

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