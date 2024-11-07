Chelsea in testa, Fiorentina ottava e in corsa per la qualificazione. La classifica di Conference completa
Fiorentina ottava in classifica, Betis Siviglia in risalita. Guimaraes a punteggio pieno, Chelsea schiacciasassi in testa alla Conference
Si complica leggermente il cammino della Fiorentina in Conference League dopo la sconfitta per 2 a 1 sul campo dell'APOEL Nicosia. Nonostante il passo falso, i Viola restano comunque in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, in virtù dei due risultati positivi portati a casa contro TNS e San Gallo nelle prime due giornate.
Giunti a metà della fase campionato, la Fiorentina, ferma a quota 6 punti, è difatti ancorata all'ottavo posto della classifica, che garantirebbe agli uomini di Palladino la qualificazione senza dover passare dai playoff. Di seguito la classifica completa, guidata dal Chelsea e chiusa dal Petroclub.
1. Chelsea 9 (+13)
2. Legia 9 (+8)
3. Jagiellonia 9 (+6)
4. SK Rapid 9 (+5)
5. Guimaraes 9 (+4)
6. Heidenheim 9 (+4)
7. Shamrock Rovers 7 (+4)
8. Fiorentina 6 (+3)
9. Paphos 6 (+3)
10. O. Ljubljana 6 (+3)
11. Lugano 6 (+1)
12. Hearts 6 (+1)
13. Gent 6 (0)
14. Vikingur Reykjavik 6 (0)
15. Cercle Brugge 4 (+2)
16. Djurgarden 4 (0)
17. APOEL 4 (0)
18. Betis 4 (0)
19. Borac Banja Luka 4 (-1)
20. Celje 3 (+1)
21. Omonia 3 (+1)
22. Molde 3 (-1)
23. TSC 3 (-1)
24. TNS 3 (-1)
25. FC Astana 3 (-2)
26. HJK 3 (-4)
27. St. Gallen 3 (-5)
28. Noah 3 (-7)
29. FC Copenhagen 2 (-1)
30. LASK 2 (-2)
31. Panathinaikos 1 (-4)
32. Basaksehir 1 (-5)
33. Mlada Boleslav 0 (-4)
34. Din. Minsk 0 (-6)
35. Larne 0 (-7)
36. Petrocub 0 (-8)
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