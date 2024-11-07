Palladino: "L'abbiamo preparata bene, loro solo in contropiede. Terracciano non ha fatto parate"

Le parole dell'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che ha commentato cosi la sconfitta viola in Conference League

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo dell'APOEL, queste le parole dell'allenatore viola:

"Credo che la partita è stata preparata nel modo giusto, siamo partiti bene, avevamo la partita in mano, loro giocavano solo in ripartenza e potevano farci male solo con gli episodi. Potevamo far meglio a livello tecnico ma non era facile perchè si difendevano bassi. Comunque dobbiamo mantenere l'equilibrio di cui ho sempre parlato.

Gli automatismi difensivi migliorano se la difesa lavora spesso insieme ma non è un problema solo di difesa, oggi Terracciano non ha fatto nessun intervento, abbiamo preso qualche ripartenza, loro si difendevano molto bassi e andavano di ripartenza, è un discorso di transizioni, non di reparti"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'APOEL

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