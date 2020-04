Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato della ripresa del campionato su Radio Sportiva: “Sentimento anti calcistico? L’ho visto più alimentato dalle polemiche che si sono create tra le singole componenti del mondo del calcio, che ci fanno apparire come una sorta di zoo variopinto dove le opinioni sono contrastanti e vanno a perseguire i singoli interessi di bottega. La ripresa degli allenamenti è una necessità per gli atleti di alto livello, però non è per nulla scontato che si possano giocare le partite”.