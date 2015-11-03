Notizie Ripresa Serie A Fiorentina

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS
21 maggio 2020 16:16
L'esperto: "Se si riprende, tutte le partite saranno in notturna, impossibile giocare con 40 gradi"
19 maggio 2020 14:31
Marino non ha dubbi: "Ripartire il 13 giugno sarebbe scelta sciagurata. Tuteliamo staff e calciatori"
17 maggio 2020 20:25
Basile: "Useremo il Var per vedere se un giocatore avrà tossito volutamente in piena area"
13 maggio 2020 21:31
Udinese, Gotti: "Il calcio sembra un zoo variopinto. Ognuno pensa ai suoi interessi di bottega"
29 aprile 2020 22:17
Sportmediaset, otto club sono contro la ripresa del campionato: "Rischio incalcolabile"
20 aprile 2020 23:26
Cor. Sport, la Fiorentina è favorevole a ricominciare il campionato. Quattro i club contrari
20 aprile 2020 14:08
Faggiano: "Riprendere solo con l'ok dei medici. Porte chiuse ma senza ritiri, rischio troppo alto"
16 aprile 2020 16:48
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