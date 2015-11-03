Labaro Viola

Notizie Ripresa Serie A Fiorentina

Aspettando il 28, ecco come gli interessi del calcio stanno avendo la meglio sul CTS

21 maggio 2020 16:16

L'esperto: "Se si riprende, tutte le partite saranno in notturna, impossibile giocare con 40 gradi"

19 maggio 2020 14:31

Marino non ha dubbi: "Ripartire il 13 giugno sarebbe scelta sciagurata. Tuteliamo staff e calciatori"

17 maggio 2020 20:25

Basile: "Useremo il Var per vedere se un giocatore avrà tossito volutamente in piena area"

13 maggio 2020 21:31

Udinese, Gotti: "Il calcio sembra un zoo variopinto. Ognuno pensa ai suoi interessi di bottega"

29 aprile 2020 22:17

Sportmediaset, otto club sono contro la ripresa del campionato: "Rischio incalcolabile"

20 aprile 2020 23:26

Cor. Sport, la Fiorentina è favorevole a ricominciare il campionato. Quattro i club contrari

20 aprile 2020 14:08

Faggiano: "Riprendere solo con l'ok dei medici. Porte chiuse ma senza ritiri, rischio troppo alto"

16 aprile 2020 16:48

Calamai: "Il calcio come una qualunque industria. Riprenderà, non potrà rinunciare ai soldi di Sky.."

09 aprile 2020 15:58

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