Il responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino intervenendo in diretta, a «Domenica Sport» di Rai Radio 1, ha parlato della ripresa del campionato. “Sarebbe una scelta sciagurata quella di ripartire con la serie A il 13 giugno. Noi come Udinese siamo per ripartire in sicurezza per staff e calciatori”.