In Serie A si discute se riprendere il campionato, e secondo il Corriere dello Sport, sono molte le squadre che vorrebbero riprendere il torneo. Tra queste squadre troviamo anche la Fiorentina, anche se a determinate condizioni che salvaguardino la salute dei giocatori. Le squadre contrarie alla ripresa sono quattro: Torino, Brescia, Genoa e Udinese, mentre Sampdoria e Spal sono ancora indicate come incerte