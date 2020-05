L’ex medico della Fiorentina Marcello Manzuoli ha parlato a Lady Radio: “Possibili infortuni alla ripresa? No, se cominciano ad allenarsi ora, i calciatori più seri avranno condizione. Molti di loro hanno fatto preparazione individuale anche durante il lockdown. In caso di ripresa, le partite andrebbero giocate in notturna, non si può giocare al Franchi col quaranta gradi. C’è una sofferenza data dal calore, qualcuno perde anche quattro chili”