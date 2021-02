Gotti: “Abbiamo vinto nonostante l’emergenza. Non abbiamo concesso niente ad una grande squadra”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Udinese-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Il successo è arrivato in una situazione di emergenza, avevamo poche alternative. Due dei nostri hanno giocato in condizioni precarie. Abbiamo fatto una gran partita, con attenzione, non concedendo nulla a una squadra forte. Riuscire a dare uno spartito semplice e riconoscibile mette i singoli in condizione di esprimere le proprie qualità. Oggi non volevamo concedere, cercando di prendere tutto ciò che la Fiorentina avrebbe lasciato sul campo. Così è stato, Nestorovski si merita tutto questo, l’ho trovato un professionista esemplare. L’anno scorso abbiamo lavorato tantissimo sulla ricerca del fondo, abbiamo un po’ perso questa caratteristica ma creiamo spesso superiorità numerica sulle fasce”.

