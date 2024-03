Corvino in sala stampa: “Non date spazio a quei 50 che si masturbano sui social”

Un Pantaleo Corvino furioso quello che oggi in occasione della presentazione di Luca Gotti come nuovo allenatore del Lecce è tornato a parlare del brutto episodio che ha visto coinvolto Roberto D’Aversa e il calciatore del Verona Thomas Henry, e della decisione di procedere con l’esonero del tecnico:

“Quello che è successo domenica mi ha colpito molto. Conosco Roberto D’Aversa da vent’anni. Non è una persona violenta. È una persona per bene. Nei mesi che è stato qui era il primo ad arrivare sul posto di lavoro, anche prima di me. Non ha fatto quello che ha fatto perché è violento, perché ha perso la testa. Noi siamo questo club. Non posso prendere allenatori di cui ho la certezza che, davanti a questo humus, sono capaci di tenersi tutto dentro. Posso farlo io che ho 49 anni d’esperienza ma non posso garantire per uno che allena da pochi anni. Non posso poi tollerare che 50 persone puntino il dito sui social contro una squadra ed una società che in questi anni hanno dato tanto e neppure che alcuni giornalisti gli diano spazio”

