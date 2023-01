Gotti accoglie ex Fiorentina Zurkowski: “Lo conosco bene, anno scorso grande campionato ricco di gol”

In striscia positiva da quattro giornate, lo Spezia si prepara alla trasferta di Torino con due volti nuovi, Salvatore Esposito e Szymon Zurkowski. Ne parla in conferenza stampa il tecnico Luca Gotti: “Sono due giocatori che conosco molto bene, li ho visti tanto gli anni scorsi. Hanno caratteristiche diverse. Esposito, per capirci, è un palleggiatore, un play con qualità, mentre Zurkowski è la classica mezzala di grande volume, di inserimento, e l’anno scorso ha impreziosito il campionato con gol e assist.” A riportarlo è TMW.

