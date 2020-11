Gotti: “Volevamo passare il turno, adesso dobbiamo gestire il contraccolpo. La Fiorentina…”

Mister Luca Gotti, al termine di Udinese-Fiorentina, ha parlato così al canale ufficiale: “Abbiamo cercato di onorare nel migliore dei modi la Coppa Italia, stesso atteggiamento della Fiorentina. Peccato che nella prima mezzora di gioco non riesci a indirizzare la partita, decisa poi da quell’episodio ai supplementari”.

Deulofeu come sta? Cosa non ha funzionato? “Non è ancora il giocatore che conosciamo, ma ha fatto 120 minuti, quindi la condizione di base c’è, gli manca la brillantezza”.

Il centrocampo, oggi con Jajalo al rientro? ” Abbiamo avuto dall’inizio emergenza a centrocampo, adesso inizio a dar loro minutaggio, ci vorrà ancora un pochino, ma intanto iniziamo ad averli”.

Maradona? “Lo abbiamo saputo un attimo prima di entrare in campo. io faccio parte di quella generazione che ha potuto godersela appieno. Ho avuto la fortuna di apprezzarne tutte le magie”

In conferenza stampa, il mister aveva detto: “Non è stata una gara così bloccata, le squadre sono state spesso più lunghe di quanto succede in A. Nella prima ora di gioco è stato un peccato non riuscire a capitalizzare, a fare gol e indirizzare la gara. Entrambe volevamo passare il turno. Alla fine tante sostituzioni e questo epilogo che ha dato loro ragione”.

Ci saranno problemi a recuperare le forze fisiche? “RImane il problema di assorbire la sconfitta. Ci abbiamo provato, volevamo passare il turno, ci abbiamo provato in tutti i modi. Rimane che non siamo riusciti a passare. Ora con calma recupereremo e cercheremo di preparare al meglio la gara con la Lazio. Deulofeu? Ha fatto 120 minuti, gli manca la parte di qualità, di intensità, di brillantezza. Quando arriverà a quel miglioramento, potremo godercelo appieno. L’ho lasciato in campo perchè pensavo potesse crearsi l’azione anche dal singolo, credevo ci sarebbero stati più uno contro uno”.

