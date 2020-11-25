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Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

Paolo Bargiggia si scaglia ancora contro la Fiorentina, dopo aver attaccato Commisso se l'è presa anche con Prandelli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2020 20:52
Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?" -
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Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

La scelta di Cesare Prandelli di non commentare la partita per via della morte di Diego Maradona non è piaciuta al giornalista Paolo Bargiggia che si è scagliato contro l'allenatore della Fiorentina, che su twitter si è sfogato cosi contro Prandelli: "Ero in diretta su @UdineseTV: imbarazzante Prandelli che stoppa un giornalista dicendogli che è irrispettoso parlare della partita perché è morto Maradona. Vi rendete conto? Adesso pretendono anche di dirti come vanno vissuti dolore ed emozioni!". Questo il suo tweet:

Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

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