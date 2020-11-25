Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

Paolo Bargiggia si scaglia ancora contro la Fiorentina, dopo aver attaccato Commisso se l'è presa anche con Prandelli

La scelta di Cesare Prandelli di non commentare la partita per via della morte di Diego Maradona non è piaciuta al giornalista Paolo Bargiggia che si è scagliato contro l'allenatore della Fiorentina, che su twitter si è sfogato cosi contro Prandelli: "Ero in diretta su @UdineseTV: imbarazzante Prandelli che stoppa un giornalista dicendogli che è irrispettoso parlare della partita perché è morto Maradona. Vi rendete conto? Adesso pretendono anche di dirti come vanno vissuti dolore ed emozioni!". Questo il suo tweet:

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