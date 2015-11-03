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Notizie Udinese Fiorentina Fiorentina

De Gea: "Facciamo due partite buone e poi prendiamo gli schiaffi. Ora undici finali, dobbiamo dare di più"

03 marzo 2026 00:10

Runjaić: "Ci siamo presi la rivincita dopo il 5-1 di Firenze. Vittoria importante in questo periodo negativo"

02 marzo 2026 23:45

Pairetto sarà l'arbitro di Udinese-Fiorentina: l'ultima volta finì con la disfatta per la squadra viola

25 febbraio 2026 14:11

Nicoletti: "A Udine mi va bene anche un pareggio. Harrison lo vedo più pratico, Gudmundsson ha deluso"

24 febbraio 2026 19:19

Anticipi e posticipi della 27° giornata di Serie A: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina

12 febbraio 2026 14:54

Udinese in emergenza verso la Fiorentina: in dubbio Iker Bravo e Bijol. Lovric fuori per squalifica

21 maggio 2025 17:27

FORM. UFFICIALE: FUORI SOTTIL, GIOCA SAPONARA. QUARTA IN DIFESA, DUNCAN TITOLARE

26 settembre 2021 13:55

Squadra senza attributi. Quarta l’unico a non mollare. Ancora cambi in ritardo

28 febbraio 2021 20:29

Gotti: "Abbiamo vinto nonostante l'emergenza. Non abbiamo concesso niente ad una grande squadra"

28 febbraio 2021 17:32

PAGELLE VIOLA: QUARTA CONFERMA, MILENKOVIC MALE. VLAHOVIC SBAGLIA UN GOL. KOKORIN...

28 febbraio 2021 16:52

Dalla morte di Lady D a Sandri e Raciti, fino a Maradona e Astori. Udinese-Fiorentina data nera

27 novembre 2020 11:31

De Paul: "Il pareggio sarebbe stato giusto ma vince chi segna. Noi non l'abbiamo fatto"

25 novembre 2020 21:47

Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"

25 novembre 2020 20:52

La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-1-2, fuori Cutrone

25 novembre 2020 16:31

Udinese-Fiorentina di Coppa Italia in chiaro su Rai 2. Chi vince incontra l'Inter

23 novembre 2020 16:08

Marino: "Ci siamo fermati troppo tardi. La gara con la Fiorentina da rinviare. Governatore Friuli.."

26 marzo 2020 20:21

Castrovilli e i voti completamente diversi, per alcuni è il migliore, per altri insufficiente. I giudizi

09 marzo 2020 11:52

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, TITOLARI VLAHOVIC E BADELJ, PANCA PER CUTRONE E PULGAR

08 marzo 2020 17:44

ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Ribery e Dalbert

07 marzo 2020 16:05

In arrivo la decisione finale. Udinese-Fiorentina si giocherà domenica alle 18. Il programma completo

04 marzo 2020 19:49

Coronavirus, Serie A nel caos. Tutte le richieste della Fiorentina per la trasferta di Udine

04 marzo 2020 12:26

Joe Barone annuncia: "Chiederemo il rimborso della trasferta alla Lega Calcio. Vogliamo trattamento equo"

01 marzo 2020 20:11

Barone: "Nessuno doveva giocare. La Lega mi doveva avvisare prima non sabato alle 12.20"

01 marzo 2020 19:17

Ufficiale: niente Udinese-Fiorentina, si giocherà il 13 Maggio

29 febbraio 2020 12:57

DILETTANTI COMPLETAMENTE ALLO SBARAGLIO

29 febbraio 2020 12:53

Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"

29 febbraio 2020 12:41

Calamai: "L'idea delle gare a porte chiuse mi lascia perplesso. Si può valutare di limitare l'esodo dei tifosi"

26 febbraio 2020 18:02

Udinese-Fiorentina si dovrebbe giocare lunedi a porte aperte, le ultime sulla partita dei viola

25 febbraio 2020 12:23

CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati

04 febbraio 2019 09:20

Prade': "Oggi abbiamo concesso poco contro una viola lanciata. In Coppa Italia non posso non tifare.."

03 febbraio 2019 17:47

Biraghi: "Volevamo la vittoria. Complimenti a loro. Tornare a Udine dopo quanto successo a Davide.."

03 febbraio 2019 16:52

PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...

03 febbraio 2019 16:25

Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."

02 febbraio 2019 15:45

Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli

02 febbraio 2019 14:07

Antognoni: "Domenica a Udine nel nome di Davide. Ora non abbiamo più il problema del gol.."

01 febbraio 2019 22:29

Siamo la squadra del momento!! E adesso lottiamo per l’Europa.

04 aprile 2018 09:57

Tutti a 47, la Fiorentina può farcela. Bisogna “tifare” Roma in Champions. Dall’alto un messaggio?

04 aprile 2018 08:08

Probabile viola: Pioli rilancia la difesa a 3 con Milenkovic. Davanti Thereau Falcinelli e Simeone per una maglia

03 marzo 2018 09:56

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