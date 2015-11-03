Notizie Udinese Fiorentina Fiorentina

De Gea: "Facciamo due partite buone e poi prendiamo gli schiaffi. Ora undici finali, dobbiamo dare di più"
03 marzo 2026 00:10
Runjaić: "Ci siamo presi la rivincita dopo il 5-1 di Firenze. Vittoria importante in questo periodo negativo"
02 marzo 2026 23:45
Pairetto sarà l'arbitro di Udinese-Fiorentina: l'ultima volta finì con la disfatta per la squadra viola
25 febbraio 2026 14:11
Nicoletti: "A Udine mi va bene anche un pareggio. Harrison lo vedo più pratico, Gudmundsson ha deluso"
24 febbraio 2026 19:19
Anticipi e posticipi della 27° giornata di Serie A: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina
12 febbraio 2026 14:54
Udinese in emergenza verso la Fiorentina: in dubbio Iker Bravo e Bijol. Lovric fuori per squalifica
21 maggio 2025 17:27
FORM. UFFICIALE: FUORI SOTTIL, GIOCA SAPONARA. QUARTA IN DIFESA, DUNCAN TITOLARE
26 settembre 2021 13:55
Squadra senza attributi. Quarta l’unico a non mollare. Ancora cambi in ritardo
28 febbraio 2021 20:29
Gotti: "Abbiamo vinto nonostante l'emergenza. Non abbiamo concesso niente ad una grande squadra"
28 febbraio 2021 17:32
PAGELLE VIOLA: QUARTA CONFERMA, MILENKOVIC MALE. VLAHOVIC SBAGLIA UN GOL. KOKORIN...
28 febbraio 2021 16:52
Dalla morte di Lady D a Sandri e Raciti, fino a Maradona e Astori. Udinese-Fiorentina data nera
27 novembre 2020 11:31
De Paul: "Il pareggio sarebbe stato giusto ma vince chi segna. Noi non l'abbiamo fatto"
25 novembre 2020 21:47
Bargiggia contro Prandelli: "Non vuole parlare perchè è morto Maradona. Ma si rende conto?"
25 novembre 2020 20:52
La formazione ufficiale della Fiorentina, 4-3-1-2, fuori Cutrone
25 novembre 2020 16:31
Udinese-Fiorentina di Coppa Italia in chiaro su Rai 2. Chi vince incontra l'Inter
23 novembre 2020 16:08
Marino: "Ci siamo fermati troppo tardi. La gara con la Fiorentina da rinviare. Governatore Friuli.."
26 marzo 2020 20:21
Castrovilli e i voti completamente diversi, per alcuni è il migliore, per altri insufficiente. I giudizi
09 marzo 2020 11:52
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA, TITOLARI VLAHOVIC E BADELJ, PANCA PER CUTRONE E PULGAR
08 marzo 2020 17:44
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina contro l'Udinese. Assenti Ribery e Dalbert
07 marzo 2020 16:05
In arrivo la decisione finale. Udinese-Fiorentina si giocherà domenica alle 18. Il programma completo
04 marzo 2020 19:49
Coronavirus, Serie A nel caos. Tutte le richieste della Fiorentina per la trasferta di Udine
04 marzo 2020 12:26
Joe Barone annuncia: "Chiederemo il rimborso della trasferta alla Lega Calcio. Vogliamo trattamento equo"
01 marzo 2020 20:11
Barone: "Nessuno doveva giocare. La Lega mi doveva avvisare prima non sabato alle 12.20"
01 marzo 2020 19:17
Ufficiale: niente Udinese-Fiorentina, si giocherà il 13 Maggio
29 febbraio 2020 12:57
DILETTANTI COMPLETAMENTE ALLO SBARAGLIO
29 febbraio 2020 12:53
Pistocchi: "Lo sport prevede regole certe e uguali per tutti. E il campionato di calcio non dovrebbe fare eccezione"
29 febbraio 2020 12:41
Calamai: "L'idea delle gare a porte chiuse mi lascia perplesso. Si può valutare di limitare l'esodo dei tifosi"
26 febbraio 2020 18:02
Udinese-Fiorentina si dovrebbe giocare lunedi a porte aperte, le ultime sulla partita dei viola
25 febbraio 2020 12:23
CdS Stadio: Moviola, Orsato "grazia" Mandragora e manca un ammonizione a De Maio. L'analisi degli espisodi incriminati
04 febbraio 2019 09:20
Prade': "Oggi abbiamo concesso poco contro una viola lanciata. In Coppa Italia non posso non tifare.."
03 febbraio 2019 17:47
Biraghi: "Volevamo la vittoria. Complimenti a loro. Tornare a Udine dopo quanto successo a Davide.."
03 febbraio 2019 16:52
PAGELLE VIOLA: EDIMILSON MVP. MALE GERSON E VERETOUT. MURIEL...
03 febbraio 2019 16:25
Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."
02 febbraio 2019 15:45
Udinese-Fiorentina: la probabile formazione viola. Due dubbi per Pioli
02 febbraio 2019 14:07
Antognoni: "Domenica a Udine nel nome di Davide. Ora non abbiamo più il problema del gol.."
01 febbraio 2019 22:29
Siamo la squadra del momento!! E adesso lottiamo per l’Europa.
04 aprile 2018 09:57
Tutti a 47, la Fiorentina può farcela. Bisogna “tifare” Roma in Champions. Dall’alto un messaggio?
04 aprile 2018 08:08
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