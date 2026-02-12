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Anticipi e posticipi della 27° giornata di Serie A: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina

Il posticipo di Udinese-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2026 14:54
Anticipi e posticipi della 27° giornata di Serie A: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 27° giornata di campionato: la Fiorentina chiuderà il programma affrontando l'Udinese al Bluenergy Stadium alle 20:45 di lunedì 2 marzo. Di seguito il programma completo della giornata:

Venerdì 27 febbraio 
20:45 | Parma - Cagliari

Sabato 28 febbraio 
15:00 | Como - Lecce
18:00 | Verona - Napoli
20:45 | Inter - Genoa

Domenica 1 marzo 
12:30 | Cremonese - Milan
15:00 | Sassuolo - Atalanta
18:00 | Torino - Lazio
20:45 | Roma - Juventus

Lunedì 2 marzo 
18:30 | Pisa - Bologna
20:45 | Udinese - Fiorentina

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