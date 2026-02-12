Anticipi e posticipi della 27° giornata di Serie A: ecco quando si giocherà Udinese-Fiorentina
Il posticipo di Udinese-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2026 14:54
La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 27° giornata di campionato: la Fiorentina chiuderà il programma affrontando l'Udinese al Bluenergy Stadium alle 20:45 di lunedì 2 marzo. Di seguito il programma completo della giornata:
Venerdì 27 febbraio
20:45 | Parma - Cagliari
Sabato 28 febbraio
15:00 | Como - Lecce
18:00 | Verona - Napoli
20:45 | Inter - Genoa
Domenica 1 marzo
12:30 | Cremonese - Milan
15:00 | Sassuolo - Atalanta
18:00 | Torino - Lazio
20:45 | Roma - Juventus
Lunedì 2 marzo
18:30 | Pisa - Bologna
20:45 | Udinese - Fiorentina