Proseguimento di “tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti”. Partite a porte chiuse? “Si va verso questo tipo di provvedimento”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, lasciando Palazzo Chigi. Spadafora oggi pomeriggio alle 15 sarà alla Camera per il question time proprio sul tema dei risvolti sportivi dell’emergenza coronavirus.

L’ufficialità della decisione del governo dovrebbe arrivare con il decreto atteso in serata, ma lo scenario è ormai delineato. C’è un punto di incertezza relativo alla scadenza del provvedimento, che potrebbe essere fissata nel 20 e non nel 30 marzo, quindi includendo due e non tre giornate di campionato. Il programma dei recuperi dovrebbe essere aperto da Sampdoria-Verona, sabato sera, mentre domenica tocca a Milan-Genoa alle 12.30, poi Parma-Spal e Sassuolo-Brescia alle 15, quindi Udinese-Fiorentina alle 18 e il gran finale con Juve-Inter alle 20.45.

Gazzetta.it