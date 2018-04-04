Siamo la squadra del momento!! E adesso lottiamo per l’Europa.

I viola raggiungono il settimo posto dopo cinque vittorie consecutive, la Fiorentina è la squadra del momento. E adesso lotta per l’Europa. “Abbiamo saputo trasformare il dolore nella nostra forza”, d...

I viola raggiungono il settimo posto dopo cinque vittorie consecutive, la Fiorentina è la squadra del momento. E adesso lotta per l’Europa. “Abbiamo saputo trasformare il dolore nella nostra forza”, dice Simeone a fine gara. E’ il segreto che sta portando in alto Pioli e che ha trasformato un gruppo di giovani volenterosi in una squadra compatta, unita, cattiva, difficilissima da battere e sicura dei propri mezzi. L'inaspettata sfilza di successi e il colpo della Samp contro l’Atalanta portano i viola a 47 punti insieme alle altre due concorrenti: da oggi alla fine – scrive il Corriere Fiorentino – sarà bagarre per conquistare quel piccolo, grande preliminare Uefa che potrebbe rovinare l’estate, ma che sarebbe un premio perfetto per l'enorme cuore di questa squadra. Neanche tornare a Udine, un mese dopo la morte di Astori, ha bloccato la volata viola.