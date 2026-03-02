2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:48

Runjaić: “Ci siamo presi la rivincita dopo il 5-1 di Firenze. Vittoria importante in questo periodo negativo”

Redazione

2 Marzo · 23:45

Davis Runjaić udinese fiorentina

di

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, interviene nel post partita di Dazn dopo la vittoria per 3-0 in casa contro la Fiorentina

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo la gara della Dacia Arena di stasera, che ha visto i friulani vincitori contro la Fiorenftina: “Vittoria che dà fiducia, abbiamo sofferto nelle ultime tre partite. Oggi era importante, soprattutto perché giocavamo con la Fiorentina dopo il 5-1 dell’andata, è stata una piccola rivincita. Magari non è stata una prestazione perfetta ma è bastato per vincere”.

Su Davis, tornato al gol dopo uno stop di qualche giorno per infortunio: “Ha dimostrato ancora una volta quanto è importante per noi. Difficile sostituirlo ora. Ha lavorato molto duro per rientrare prima”.

Su Atta, reduce anche lui da un infortunio: “Non volevamo rischiarlo, forse era pronto per fare qualche minuto ma abbiamo preferito così. E’ stata una celta precauzionale, soprattutto perché ci servirà averlo al cento per cento per le ultime gare di campionato.. Rispetto all’anno scorso la parte destra della classifica è molto più competitiva e giocatori come lui possono fare la differenza contro certe squadre”.

Conclude con una parentesi su Bertola e sulla botta presa alla caviglia in un contrasto con Kean: “Si è fatto molto male, ancora non sappiamo di preciso cos’ha. Il suo infortunio aggiunto a quello di Solet é un problema. Al momento ci rimangono solo tre difensori centrali”.

