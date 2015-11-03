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Notizie Runjaic Fiorentina

Runjaic: “Non la miglior Prestazione quella contro la Fiorentina, ci è riuscito tutto.”

06 marzo 2026 15:22

Runjaić: "Ci siamo presi la rivincita dopo il 5-1 di Firenze. Vittoria importante in questo periodo negativo"

02 marzo 2026 23:45

Runjaic: "Ci sono in palio punti pesanti sia per noi che per Fiorentina. Davis ci sarà".

01 marzo 2026 19:22

Runjaic afferma: “Davis sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina di lunedì sera”

24 febbraio 2026 15:46

Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"

08 febbraio 2026 20:51

Runjaic: "Non si possono prendere i 5 gol presi contro la Fiorentina, loro bravi a sfruttare l'episodio"

26 dicembre 2025 12:13

Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”

21 dicembre 2025 21:09

Runjaic: "Non mi fido della Fiorentina. Come nella boxe, l'avversario all'angolo è sempre più pericoloso"

19 dicembre 2025 16:39

Ricordate gli atteggiamenti di Zaniolo? Ha sorpreso Runjaić: ”È più serio di quanto pensassi"

16 novembre 2025 14:56

Riera potrebbe ritrovare presto la Fiorentina: lo spagnolo potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Udinese

19 aprile 2025 18:01

Udinese, Runjaic: "La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato la carica. Eravamo partiti male"

28 dicembre 2024 14:57

Runjaic: "3 punti contro una squadra forte sono un bel regalo di Natale, Firenze città stupenda"

23 dicembre 2024 21:15

Fiorentina-Udinese: Palladino recupera Cataldi e Sottil, davanti tornano Gudmundsson e Kean

21 dicembre 2024 23:03

Runjaic: "Out Davis e Payero, Lovric da valutare. Fiorentina merita la posizione in classifica"

21 dicembre 2024 15:20

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