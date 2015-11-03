Notizie Runjaic Fiorentina

Runjaic: “Non la miglior Prestazione quella contro la Fiorentina, ci è riuscito tutto.”
06 marzo 2026 15:22
Runjaić: "Ci siamo presi la rivincita dopo il 5-1 di Firenze. Vittoria importante in questo periodo negativo"
02 marzo 2026 23:45
Runjaic: "Ci sono in palio punti pesanti sia per noi che per Fiorentina. Davis ci sarà".
01 marzo 2026 19:22
Runjaic afferma: “Davis sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina di lunedì sera”
24 febbraio 2026 15:46
Runjaic attacca il Lecce: "Questo terreno di gioco è di bassissimo livello, non da serie A"
08 febbraio 2026 20:51
Runjaic: "Non si possono prendere i 5 gol presi contro la Fiorentina, loro bravi a sfruttare l'episodio"
26 dicembre 2025 12:13
Runjaic: “Complimenti alla Fiorentina per la prima vittoria, noi bene solo i primi 5 minuti”
21 dicembre 2025 21:09
Runjaic: "Non mi fido della Fiorentina. Come nella boxe, l'avversario all'angolo è sempre più pericoloso"
19 dicembre 2025 16:39
Ricordate gli atteggiamenti di Zaniolo? Ha sorpreso Runjaić: ”È più serio di quanto pensassi"
16 novembre 2025 14:56
Riera potrebbe ritrovare presto la Fiorentina: lo spagnolo potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Udinese
19 aprile 2025 18:01
Udinese, Runjaic: "La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato la carica. Eravamo partiti male"
28 dicembre 2024 14:57
Runjaic: "3 punti contro una squadra forte sono un bel regalo di Natale, Firenze città stupenda"
23 dicembre 2024 21:15
Fiorentina-Udinese: Palladino recupera Cataldi e Sottil, davanti tornano Gudmundsson e Kean
21 dicembre 2024 23:03
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