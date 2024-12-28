Udinese, Runjaic: "La vittoria contro la Fiorentina ci ha dato la carica. Eravamo partiti male"

L'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, è tornato a parlare della vittoria ottenuta a Firenze: "È stata una vittoria importante

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, soffermandosi anche sulla vittoria conquistata a Firenze allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da TMW:

"Sicuramente è stata una vittoria importante quella di Firenze, perciò anche l'atmosfera è stata buona. L'allenamento era già pianificato prima di Firenze, però farlo dopo una vittoria chiaramente è stato più bello. C'erano anche tanti giovani che hanno potuto guardare l'allenamento e interagire con i giocatori dopo, questo è importante nella costruzione di un legame con i nostri tifosi. Non è stato il primo allenamento a porte aperte, non ne ha sofferto l'intensità, eravamo tutti estremamente concentrati. Per vincere le partite però oltre all'entusiasmo servono energia, compattezza, bisogna mettere più fattori, anche domani.

La ripresa l'abbiamo fatta bene, non avevamo cominciato altrettanto bene, subendo anche un calcio di rigore. Sappiamo che possono essere errori fatali, abbiamo una brutta esperienza per quanto riguarda questi errori nel passato. Ci stiamo lavorando ogni giorno, l'obiettivo è evitarli. Ci stiamo lavorando, sappiamo che possono capitare, dobbiamo lavorarci, capire meglio determinate situazioni".

Motta: “Nico Gonzalez è disponibile, l’ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners”

https://www.labaroviola.com/motta-nico-gonzalez-e-disponibile-lho-visto-bene-recuperati-douglas-luiz-danilo-e-koopmeiners/282435/