6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Runjaic: “Non la miglior Prestazione quella contro la Fiorentina, ci è riuscito tutto.”

News

Runjaic: “Non la miglior Prestazione quella contro la Fiorentina, ci è riuscito tutto.”

Redazione

6 Marzo · 15:22

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 15:22

TAG:

#FiorentinaRunjaic

Condividi:

di

In conferenza Runjaic è tornato a parlare della partita di lunedì contro la Fiorentina: “Devo dire che ha funzionato un po’ tutto ed è venuta fuori un’ottima prestazione davanti ai nostri tifosi, ma abbiamo fornito prove migliori rispetto a quella di lunedì sera, al netto del risultato. Nonostante le tre sconfitte abbiamo tenuto fede ai nostri principi, senza ascoltare ciò che dicevano all’esterno. I ragazzi hanno affrontato bene la situazione, io ho parlato con la squadra ed è stato un confronto positivo. Siamo stati in ritiro due giorni e ci ha fatto bene, ho visto un gruppo concentrato e attento che poi si è confermato sul campo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio