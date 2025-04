Riera potrebbe ritrovare presto la Fiorentina: lo spagnolo potrebbe essere il prossimo allenatore dell’Udinese

La Fiorentina potrebbe ritrovare molto presto Albert Riera, tecnico spagnolo del Celje, che ha avuto un acceso scambio di vedute con Palladino nel dopo gara di giovedì. Infatti, lo spagnolo sarebbe uno dei profili monitorati dalla società dell’Udinese nel caso in cui Kosta Runjaic non venisse confermato alla guida dei friulani. Il tecnico tedesco dovrà convincere la dirigenza bianconera a puntare ancora su di lui anche per il prossimo anno e le ultime partite stagionali saranno cruciali per lui in questo senso, a partire dal match di questo fine settimana pasquale contro il Torino dell’ex viola Vanoli. Riera ha portato il Celje ai quarti di Conference e ha attirato molte attenzioni, tra cui quelle bianconere, dove ha militato per poco tempo da giocatore nel 2014 e sta conquistando notorietà anche al di fuori della Slovenia.

Fonte: TuttoUdinese