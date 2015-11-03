Notizie Riera Fiorentina

Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti
07 maggio 2026 20:19
Riera: "Il Franchi è vecchio e non si sente niente, i difensori della Fiorentina non sono nulla di che"
01 maggio 2025 11:41
Riera: "Betis favorito contro la Fiorentina in entrambe le gare. Il giocatore più importante? Gudmundsson"
01 maggio 2025 09:39
Il Celje pareggia, altro show di Riera: "Dominati, aprirò una bottiglia di vino. Cosa festeggiano gli altri?"
28 aprile 2025 14:30
Sentite ancora Riera: "Con la Fiorentina ci davano tutti per spacciati, invece siamo andati vicini a vincere"
23 aprile 2025 15:40
Riera potrebbe ritrovare presto la Fiorentina: lo spagnolo potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Udinese
19 aprile 2025 18:01
"Finiamola di sputare su Palladino: ci ha portati in semifinale!” Valcareggi difende il tecnico viola
18 aprile 2025 23:42
Le provocazioni di Riera alla Fiorentina nel tunnel: "Avete tutto da perdere, dovete vincere per forza"
18 aprile 2025 20:22
Riera mostra le statistiche del secondo tempo su Instagram e scrive: "Se i numeri potessero parlare"
18 aprile 2025 13:27
Riera: "Con Palladino la Fiorentina non andrà lontano, voleva che gli dicessi che era bello e bravo?"
17 aprile 2025 21:37
Riera suona la carica al Celje: "Con personalità e possesso palla possiamo silenziare il Franchi"
16 aprile 2025 20:27
Riera avvisa: "Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno"
11 aprile 2025 00:49
Riera (all. Celje): "Attaccheremo la Fiorentina, così avremo più possibilità. Ci aspetta un momento storico"
09 aprile 2025 15:35
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