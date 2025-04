“Finiamola di sputare su Palladino: ci ha portati in semifinale!” Valcareggi difende il tecnico viola

Il procuratore e noto tifoso viola Furio Valcareggi interviene senza mezzi termini ai microfoni di Lady Radio, difendendo a spada tratta Raffaele Palladino dopo la qualificazione della Fiorentina in Conference League.

“Ieri siamo passati, ci hanno annullato due gol, qualcuno ha giocato sotto tono, ma può capitare. Conta solo il risultato. E allora perché roviniamo tutto sparando sull’allenatore? Siamo in semifinale, viva Palladino!”

Valcareggi si scaglia poi contro l’atteggiamento di Riera, tecnico del Celje, al centro di un piccolo caso nel post-partita per il mancato saluto: “Se Palladino non gli ha dato la mano, forse non se la meritava. Riera dovrebbe guardarsi dentro, se si fosse scusato sono certo che Palladino lo avrebbe perdonato. Abbiamo un grande allenatore, e spero che un giorno possa approdare in un top club per vincere, perché ha tutto per farcela.”

Infine, un pensiero su Fagioli, tornato al centro del dibattito per il suo possibile ritorno in Nazionale: “È un grande giocatore e merita l’Azzurro. Ha vissuto un momento oscuro, una dipendenza è una malattia, non un vizio. Ha pagato, non serve infierire. Se ricade sarà imperdonabile, ma finché si comporta bene non c’è più niente da dire.”