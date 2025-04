Riera avvisa: “Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno”

Albert Riera, allenatore del Celje, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida d’andata dei quarti di finale di Conference League, persa 2-1 contro la Fiorentina. Nonostante il ko casalingo, il tecnico spagnolo ha mostrato fiducia e orgoglio per la prestazione dei suoi.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo affrontato una grande squadra, ma sono fiero di come i miei ragazzi hanno lottato fino all’ultimo. Non era facile, ma abbiamo dimostrato di poter competere a questo livello. Il gol segnato ci dà fiducia per la gara di ritorno: a Firenze sarà dura, ma non partiamo battuti. Ce la giocheremo fino alla fine.”

Riera ha poi sottolineato l’importanza dell’approccio mentale: “In partite come queste, ogni dettaglio conta. Dovremo essere più precisi e coraggiosi nel ritorno, ma la qualificazione è ancora aperta. Tra le altre cose noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno, lo dicono i fatti.”