Riera (all. Celje): “Attaccheremo la Fiorentina, così avremo più possibilità. Ci aspetta un momento storico”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Celje, Albert Riera ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: “Abbiamo fatto un allenamento un po’ più lungo perché non voglio lasciare nulla al caso. Ci saranno sicuramente momenti della partita in cui domineremo e momenti in cui soffriremo, ma giocheremo con il nostro stile, il nostro modo di giocare. Nel calcio hai solo due opzioni: attaccare o aspettare. E noi non sappiamo aspettare. Questa è la nostra identità”, si legge sul sito ufficiale del club sloveno.

Poi ha proseguito: “Nessuno sa se questo atteggiamento ci porterà alla vittoria, ma sicuramente avremo più possibilità in questo modo. Ci aspetta un momento storico. Qualunque cosa accada, il calcio non si fermerà. Se ci qualificheremo, ottimo, altrimenti penseremo alle prossime partite. Domani abbiamo solo i primi 90 minuti, quindi dovremo giocare con intelligenza, sicurezza e controllare le nostre emozioni davanti a una tribuna piena. Non abbiamo paura delle sfide”.

Foto: Instagram Celje