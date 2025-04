Riera mostra le statistiche del secondo tempo su Instagram e scrive: “Se i numeri potessero parlare”

Ieri a fine della partita della Fiorentina l’allenatore del Celje Riera ha avuto da ridire su Palladino in conferenza stampa, attaccando l’allenatore della fiorentina su più aspetti, queste le sue parole:

“Noi siamo un piccolo club… sono andato a stringere la mano a Palladino e lui mi ha detto che parlavo troppo. Ma cosa avrei dovuto dirgli? ‘Bravo, complimenti’? Io ho solo cercato di essere sportivo. Loro valgono 300 milioni, noi appena 13. Palladino è più giovane di me e ha ancora tanto da imparare. Magari un giorno allenerò io una squadra da 300 milioni e lui una da 13: chissà come reagirà in quel momento”.

Oggi Riera sui propri social ha voluto rincarare la dose mettendo uno screen delle statistiche del secondo tempo con i dati nettamente a favore del Celje, infatti gli sloveni hanno fatto il 73% di possesso palla e non hanno concesso grosse occasioni alla Fiorentina. Riera ha inoltre scritto: “Se solo i numeri potessero parlare, che secondo tempo”